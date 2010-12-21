ВР приняла закон о размере лицензионного сбора для телерадиовещания

Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в статью 31 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" об определении размера лицензионного сбора.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 245 народных депутатов из 259, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом устанавливается, что за выдачу или продление срока действия лицензий на вещание и лицензий провайдера программной услуги платится лицензионный сбор.

Методика расчетов размеров лицензионного сбора за выдачу или продление срока действия лицензий на вещание, лицензий провайдера программной услуги, определения размера платы за переоформление лицензии и выдачу дубликата лицензии на вещание, лицензии провайдера программной услуги утверждается Кабинетом министров Украины.