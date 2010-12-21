Еврокомиссия называет недопустимым хаос в аэропортах

Еврокомиссия называет недопустимым хаос, царящий сейчас в аэропортах Европы из-за обильных снегопадов, и считает, что он не должен повториться в будущем.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в заявлении вице-президента Еврокомиссии, ответственного за вопросы транспорта, Сиима КАЛЛАСА, распространенном сегодня.

«Я очень сильно обеспокоен уровнем осложнений, вызванных снегом, для путешествий по Европе. Это недопустимо и не должно повториться», - заявил он.

Вице-президент Еврокомиссии сообщил, что в ближайшие дни планирует провести встречу с представителями европейских аэропортов для того, чтобы потребовать от них объяснений.

«В последние годы мы узнали, что снег в Западной Европе не является необычным обстоятельством», - заявил С.КАЛЛАС, отметив необходимость лучшей подготовки аэропортов к зимним условиям.

При этом, по его словам, в случае необходимости Еврокомиссия готова представить законодательные меры относительно требований к минимальному сервису в аэропортах.

Как сообщал УНИАН, несколько последних дней в Европе из-за обильных снегопадов наблюдаются многочисленные задержки и отмены рейсов. Наиболее пострадали аэропорты Великобритании, значительные задержки наблюдаются в аэропортах Франкфурта и парижском аэропорту «Шарль де Голль». Тысячи пассажиров вынуждены проводить ночи в аэропортах в ожидании самолетов.