Оператор сотовой связи ITC расширил покрытие своей сети в шести регионах Украины

Оператор сотовой связи ITC (ТМ CDMAua) расширил покрытие своей сети в Черниговской, Львовской, Сумской и Тернопольской областях, а также в Харькове и Запорожье.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В декабре оператор связи и мобильного Интернета CDMAua завершил очередной этап модернизации сети, итогом которого стало расширение покрытие по технологии EVDO: в Чернигове (р-н Масаны) и населенных пунктах Деснянка, Новый Белоус, Рудка; во Львовской области: Брюховичи, Куликов, Пустомыты; в Сумах и близлежащих населенных пунктах Барановка, Лука, Липняки; в Тернополе и ближайших населенных пунктах (Марьяновка, Драгомановка).

Также улучшено покрытие голосовой связи в Харькове (район Основа, пр. Гагарина) и Запорожье (Третий Шевченковский микрорайон).

Справка УНИАН. СDMAua - оператор СDMA-связи и мобильного 3G-интернета. Компания обслуживает более 300 тыс. абонентов и предоставляет свои услуги во всех регионах Украины. Компания использует прогрессивную технологию EVDO, которая обеспечивает максимальную скорость передачи данных до 3,1 Мбит/с.

