В Полтавской области грузоперевозки в январе-ноябре увеличились на 4,7%

В Полтавской области объем перевозки грузов в январе-ноябре 2010 года по сравнению с соответствующим периодом 2009 года увеличился на 4,7% – до 23,6 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Полтавской области.

Согласно сообщению, за отчетный период грузооборот вырос на 16,2% и составил 7396,1 млн. т/км. Грузооборот автомобильного и железнодорожного транспорта увеличился

соответственно на 24,0% и 14,7%.

Отправка грузов железнодорожным транспортом по сравнению с январем-ноябрем 2009 года выросла на 2,3%. Отправка каменного угля увеличилась на 103,8%, черных металлов - на 55,0%, лома черных металлов - на 41,9%, лесных грузов - на 37,9%, строительных материалов - на 27,5%, нефти и нефтепродуктов - на 12,4%, руды железной и марганцевой - на 4,1%. Отправление зерна и продуктов перемола снизилось на 44,9%.

Предприятиями автомобильного транспорта (с учетом перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями) за январь-ноябрь 2010 г. перевезено 4004,3 тыс. т грузов, что на 14,2% больше, чем за январь-ноябрь 2009 г., и выполнен грузооборот в объеме 1140,8 млн. т/км.

Объем обработки грузов в речных портах и на причалах за январь-ноябрь 2010 г. составил 980,0 тыс. т, что в 2,3 раза больше, чем за январь- ноябрь 2009 г.

Количество обработанных судов составило 844 единицы, или в 2,2 раза больше.

