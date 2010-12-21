В Полтавской области пассажироперевозки в январе-ноябре сократились на 15%

В Полтавской области объем перевозки пассажиров в январе-ноябре 2010 года, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, сократился на 15,1% – до 112,5 млн. человек.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Полтавской области.

Согласно сообщению, за отчетный период пассажирская транспортная работа выполнена в объеме 2986,2 млн. пасс./км, что на 9,7% меньше, чем в январе-ноябре 2009 года.

Железнодорожным транспортом за январь-ноябрь 2010 года отправлено 14,3 млн. пассажиров, что на 2,6% меньше, чем за январь-ноябрь 2009 года.

Услугами пассажирского автомобильного транспорта (с учетом перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 67,9 млн. пассажиров, что на 20,5% меньше объемов перевозок пассажиров в январе-ноябре 2009 года. Перевозки пассажиров автотранспортом физических лиц-предпринимателей уменьшились на 24,9%.

За январь-ноябрь 2010 г. городским электротранспортом (троллейбус) перевезено 30,3 млн. пассажиров, что на 6,6% меньше по сравнению с январем-ноябрем 2009 г.

