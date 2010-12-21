Открыто движение на мосту перегона Рядовая-Грековатая в Днепропетровской области

Сегодня на Приднепровской железной дороге открыли модернизированный участок и реконструированный железнодорожный мост на 27 км перегона Рядовая-Грековатая, который 10 лет был закрыт из-за аварийного состояния.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, на направлении Пятихатки-Савро-27км-Грековатая-Моисеевка-Ингулец Криворожской дирекции железнодорожных перевозок находятся грузовые станции Рядовая, Терны, Грековатая и Ингулец, обслуживающие предприятия горнодобывающей промышленности. Перегон Рядовая-Грековатая был закрыт с 21 января 2000 г. В связи с этим увеличение расстояния пробега поездов повлекло дополнительные расходы на содержание локомотивов, локомотивных бригад, расходы топливно-энергетических ресурсов. Благодаря восстановлению движения на этом участке поезда из Ингула и Тимково на станцию Пятихатки стали снова следовать через станцию Грековатая, что существенно сэкономит время, ресурсы и средства.

Комментируя это событие, генеральный директор "Укрзализныци" Михаил КОСТЮК отметил: "Реконструкция моста - часть масштабной программы по оптимизации расходов отрасли. Благодаря восстановлению движения на этом участке мы в дальнейшем снизим затраты на перевозку в Криворожском регионе. В год экономия будет достигать до 17 миллионов гривен. А еще такие работы - один из этапов проекта по распределению пассажирского и грузового движения на магистралях ".

Справка УНИАН. Реконструкция моста началась в июне 2010 г. Восстановлены более 20 км верхнего строения пути на перегоне Рядовая - Грековатая, укреплены опоры моста, построены конусы моста, на нем заключено 214 погонных метров плит безбалластного мостового полотна. Установлено 10 комплектов стрелочных переводов.

На станциях Рядовая и Грековатая построены две посадочные платформы, обеспечено их энергоснабжение и освещение, обустроена система автоблокировки, установлены светофоры.

