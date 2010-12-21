В Кировоградской области пассажирские перевозки сократились на 11,5%

Пассажирские перевозки в Кировоградской области в январе-ноябре этого года сократились на 11,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составили 79,9 млн. человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Пассажирооборот уменьшился на 4,9% и составил 1058,5 млн. пасс./км.

Автомобильным транспортом за указанный период перевезено 77,3 млн. пассажиров, что на 13,9% больше, чем за аналогичный период 2009 года. Пассажирооборот увеличился на 6,3% и составил 1009,4 млн. пасс./км.

Авиационным транспортом воспользовались 80 тыс. пассажиров или на 11,7% меньше, чем в январе-ноябре прошлого года. Пассажирооборот сократился на 20% и составил 35,5 млн. пасс./км.

В январе-ноябре т.г. троллейбусами перевезено 2,5 млн. пассажиров, что на 88,5% меньше, чем за 11 месяцев 2009 года. Пассажирооборот сократился на 88,5%, по сравнению с январем-ноябрем 2009 года, и составил 13,6 млн. пасс./км.

