В Кировоградской области грузоперевозки увеличились на 12%

В январе-ноябре этого года транспортными предприятиями Кировоградской области перевезено 9,1 млн. тонн грузов, что на 12,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Грузооборот в области увеличился на 4,7% и составил 22,9 млн. т/км.

Железной дорогой в январе-ноябре транспортировано 5,9 млн. тонн грузов, что на 10,9% больше показателя января-ноября 2009 года. Увеличилось отправление основных номенклатурных групп грузов: нефти и нефтепродуктов (в 3,4 раза), лесных материалов (на 45,7%), черных металлов (на 43,9), строительных грузов (на 12,8%), каменного угля (на 4,1%). В то же время сократились перевозки зерна и продуктов помола (на 22,2%), отходов черных металлов (на 3,2%).

Грузооборот железнодорожного транспорта в январе-ноябре 2010 года составил 22,5 млн. т/км, что на 4,8% больше, чем за 11 месяцев прошлого года.

Предприятиями автомобильного транспорта за отчетный период перевезено 3,1 млн. тонн грузов, что на 15,2% больше по сравнению с январем-ноябрем 2009 года. Грузооборот увеличился на 3,5% и составил 485,5 млн. т/км. Основная доля грузовых перевозок приходилась на предприятия Кировограда – 65,7%.

Предприятиями авиационного транспорта за 11 месяцев перевезено 6,5 тыс. тонн грузов, что на 23,9% больше чем за 11 месяцев 2009 года. Грузооборот сократился на 13,4% и составил 3 млн. т/км.

