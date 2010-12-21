В Житомирской области грузоперевозки в январе-ноябре выросли на 27,5%

В Житомирской области в январе-ноябре 2010 года грузоперевозки выросли на 27,5% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года - до 17,2 млн. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Житомирской области.

Грузооборот транспорта Житомирской области за январь-ноябрь вырос на 38,7% - до 3,8 млрд. т/км.

Пассажирским транспортом региона с учетом автоперевозок, выполненных физлицами-предпринимателями, перевезено в целом 132,9 млн. человек, что на 0,5% (635,9 тыс.) меньше аналогичного показателя прошлого года.

Пассажирская работа выполнена в объеме 2,3 млрд. пасс./км – на 1,0% больше прошлогоднего.

