Кабмин уполномочил Клюева подписать соглашение о финансировании программы внедрения транспортной стратегии

Кабинет министров Украины распоряжением от 15 декабря 2010 г. №2264-р одобрил проект Соглашения о финансировании программы "Поддержка внедрения транспортной стратегии Украины". Текст документа размещен на сайте правительства.

Документом первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ уполномочен подписать указанное соглашение.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2010 г. Кабинет министров Украины утвердил стратегию развития транспортной отрасли страны до 2020 года.

Цель принятия стратегии заключается в необходимости иметь целостный документ с определенными приоритетами развития транспортной сферы на долгосрочный период.

На основе этой стратегии будет разработан ряд целевых государственных программ развития с определением конкретных источников финансирования. Стратегия учитывает программные цели, выработанные Комитетом экономических реформ при Президенте Украины.

Целью стратегии будет модернизация транспортных предприятий, а также обновление парка подвижного состава во всех направлениях транспортной сферы.

