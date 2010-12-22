В Херсоне начнет работу КП "Диспетчерская служба автоматизированного управления транспортом"

В Херсоне создают коммунальное предприятие "Диспетчерская служба автоматизированного управления транспортом", работа которого начнется 1 марта 2011 г.

Об этом на пресс-конференции сообщил мэр Херсона Владимир Сальдо.

По его словам, служба создается для круглосотучного наблюдения за работой общественного транспорта, что в конечном итоге позволит эту работу усовершенствовать.

"Сотрудники КП будут работать сутки через трое, посменно, а само предприятие - круглосуточно", - сказал он.

Мэр объяснил, что для технического обеспечения работы КП за счет городского бюджета закупят оборудование (трекеры) для слежения за 180 автобусами. Еще 500 трекеров должны будут купить фирмы автоперевозчики.

"Это будет условием для участия в конкурсе на право осуществлять пассажирские перевозки в городе", - сказал мэр.

На введение автоматизированного управления городским общественным транспортом из бюджета Херсона в 2011 - 2012 гг планируется выделить 1,5 млн грн.