В Чернигове на расширение сети троллейбусных маршрутов потрачено 2,5 млн. грн.

В Чернигове открыта новая троллейбусная линия, соединяющая микрорайон «Масаны» с центром города та 2-й городской больницей. Об этом сообщили в отделе общественных связей городского совета.

Выступая на торжествах по этому случаю, городской председатель Александр СОКОЛОВ подчеркнул, что открытие новой троллейбусной линии – это стратегический шаг в развитии троллейбусного соединения Чернигова. «Троллейбус остается основным видом общественного транспорта в городе, ведь электрический транспорт имеет высокие показатели экологичности, пассажировместительности и безопасности движения, кроме того, позволяет решить вопрос перевозки малообеспеченных граждан и граждан льготных категорий», - сказал он.

Городской председатель выразил благодарность Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, премьер-министру Николаю АЗАРОВУ и главе облгосадминистрации Владимиру ХОМЕНКУ за помощь в реализации проекта.

А.СОКОЛОВ также сообщил, что строительство троллейбусной сети к району Масаны на этом не завершено. Необходимо закончить строительство новой тяговой подстанции по ул. Гагарина, построить диспетчерский пункт городского пассажирского транспорта на конечной остановке по ул. независимости. В ближайших планах городской власти – также построить контактную сеть от ул. Независимость по ул. 50 лет ВЛКСМ к проспекту Мира.

По информации начальника управления транспорта и связи городского совета Владимира ВОРОНИНА, троллейбусный маршрут № 6 «2-я городская больница – ул. Любецкая» продолжен на 1,8 км с целью создания надлежащей транспортной инфраструктуры района Масаны. Для выполнения этого решения из государственного бюджета выделено 2,5 млн. грн.

Общая длина нового маршрута «2-я городская больница – ул. Независимости» составляет 22,4 км. На маршруте будут работать 6 троллейбусов и 4 автобуса, которые будут двигаться с интервалом 15-20 минут.