Сегодня аэропорт Донецка закрыт до 12.00 из-за сильного тумана.

Об этом УНИАН сообщили в справочной аэропорта.

«До 12.00 по метеоусловиям Донецка аэропорт не выполняет рейсов. Сильный туман», - сказали в справочной.

Собеседник агентства уточнил, что по состоянию на 10.30 22 декабря аэропорт не принял два рейса из Киева и один рейс из Москвы. Одновременно задерживается вылет из Донецка двух рейсов на Киев и один – на Москву.

Согласно расписанию, сегодня в течение дня аэропорт должен принять и отправить рейсы на Киев, Москву, Вену и Мюнхен.

