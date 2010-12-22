С 1 января введут электронный документооборот для грузовых перевозок по железной дороге

Кабинет Министров Украины планирует с 1 января ввести электронный документооборот для грузовых перевозок по железной дороге.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге вице-премьер-министр Украины, министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ.

«Сегодня мы принимаем на Кабинете Министров вопрос отмены бумажных накладных для железной дороги и отмены голограмм и полностью переходим на электронную накладную с 1 января», – сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Он также сообщил, что через полгода планируется ввести электронный документооборот и в портах. «То же ждет и порты – полностью электронный документооборот», – отметил премьер-министр.

Б.КОЛЕСНИКОВ подчеркнул, что с 1 июля следующего года оформление грузов в украинских портах будет полностью соответствовать европейским и мировым стандартам.

