Стоимость обработки грузов будет одинаковой во всех украинских портах
11:37, 22 декабря 2010Транспорт/Связь
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Стоимость обработки грузов будет одинаковой во всех украинских портах.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге вице-премьер-министр Украины, министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ.
«Что касается системы ценообразования, я думаю, что она будет одинакова для всех портов. Она будет дифференцироваться только по видам работ, то есть контейнерные перевозки или сыпучие грузы», – сказал вице-премьер.
При этом Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что цены будут приближены к рыночным. «Для того чтобы государственные порты конкурировали, конечно, цена должна быть близкой к рыночной», – сказал он.
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