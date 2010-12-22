Стоимость обработки грузов будет одинаковой во всех украинских портах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге вице-премьер-министр Украины, министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ.

«Что касается системы ценообразования, я думаю, что она будет одинакова для всех портов. Она будет дифференцироваться только по видам работ, то есть контейнерные перевозки или сыпучие грузы», – сказал вице-премьер.

При этом Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что цены будут приближены к рыночным. «Для того чтобы государственные порты конкурировали, конечно, цена должна быть близкой к рыночной», – сказал он.

