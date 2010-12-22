В Украине доходы предприятий отрасли связи в январе-ноябре выросли на 1,6%

Доходы предприятий отрасли связи Украины от оказанных услуг в январе-ноябре 2010 года выросли на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 43 млрд. 365,5 млн. грн. (с НДС). Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период доходы предприятий отрасли связи от предоставленных услуг населению составили 16 млрд. 521,3 млн. грн., что на 7,2% больше, чем за январь-ноябрь 2009 года.

Лидерами по доходам в отрасли в январе-ноябре 2010 года являются операторы сотовой мобильной связи - доходы операторов от этого вида связи в январе-ноябре 2010 года составили 26 млрд. 444,6 млн. грн. (рост – 0,6%), из них 8 млрд. 412,7 млн. грн. получены за услуги сотовой мобильной связи, оказанные населению (рост – 10,6%).

На второй позиции в отраслевом рейтинге по объемам доходов за отчетный период находится местная телефонная связь - объем доходов от услуг местной телефонной связи за отчетный период составляет 3 млрд. 861,5 млн. грн. При этом объем доходов от услуг местной городской телефонной связи в январе-ноябре 2010 года составил 3 млрд. 609,1 млн. грн. (из них населению – 2 млрд. 318,5 млн. грн.), что на 4,3% меньше (для населения – меньше на 3,8%), чем за аналогичный период 2009 года.

Объем доходов от услуг местной сельской телефонной связи за январь-ноябрь 2010 года составил 252,4 млн. грн. (из них населению – 222,7 млн. грн.), что на 4,2% меньше (для населения - меньше на 3,6%), чем за январь-ноябрь 2009 года.

В компьютерной связи объем доходов от услуг по результатам января-ноября 2010 года вырос на 25,5% и составил 3 млрд. 807,8 млн. грн., из них 2 млрд. 48,6 млн. грн. - доходы от услуг населению (рост на 39,7%). При этом доходы предприятий связи, полученные в этом виде связи только от услуг доступа в Интернет, составили за отчетный период 3 млрд. 421,6 млн. грн. (рост – 32,4%), из них 2 млрд. 43,4 млн. грн. – населению (рост – 43,3%).

Объем доходов от услуг междугородной и международной телефонной связи в январе-ноябре 2010 года составил 3 млрд. 676,2 млн. грн. (из них 1 млрд. 619,4 млн. грн. – от предоставления услуг населению). Объем доходов в этом виде связи в январе-ноябре 2010 года снизился на 9,2% (от услуг населению – падение на 15,9%) по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Пятую строчку в отраслевом рейтинге сохранила почтовая связь. Объем доходов от услуг почтовой связи за январь-ноябрь 2010 года вырос по сравнению с доходом в январе-ноябре 2009 года на 4,3% и составил 2 млрд. 646,5 млн. грн., из них населению было предоставлено услуг на сумму 501,4 млн. грн. (рост на 4,3%).

Доход предприятий отрасли связи от услуг передачи и приема телевизионных и радиопрограмм (радиосвязи) в январе-ноябре 2010 года составил 1 млрд. 748,2 млн. грн., что на 6,5% превысило показатель за аналогичный период 2009 года, при этом доходы предприятий от услуг кабельного телевидения составили 1 млрд. 238,7 млн. грн. (из них населению – 1 млрд. 213,6 млн. грн.), что на 6,4% больше, чем за январь-ноябрь 2009 года.

