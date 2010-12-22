В Харькове проходит митинг работников «Горэлектротранса»

Возле Харьковского городского совета начался митинг работников коммунального предприятия «Горэлектротранс».

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас под стенами мэрии, где проходит сессия горсовета, собралось около 400 водителей трамваев и троллейбусов, которые требуют выплатить зарплату. К ним присоединяются также слесари, ремонтники, другие работники предприятия.

Участники акции обращаются к депутатам городского совета с требованием включить в повестку дня вопрос о выделении из городского бюджета средств на выплату задолженности по зарплате коллективу «Горэлектротранса».

«Мы не будем терпеть издевательства и требуем немедленной выплаты зарплат», - заявил один из ораторов.

Участники акции настроены решительно и не исключают, что в случае промедлений власти предупредительная забастовка станет бессрочной акцией протеста.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове третий день на маршруты города не вышли трамваи и троллейбусы - городской электротранспорт не работает в связи с забастовкой водителей и кондукторов. В целом на линии не вышло 358 единиц пассажирского транспорта - 162 троллейбуса и 196 трамваев. Забастовщики, а это около 700 водителей и кондукторов, требуют немедленной выплаты зарплат.

На митинге в первый день забастовки, 20 декабря, забастовщики выдвинули 6 требований: полная выплата зарплаты, создание с привлечением депутатов горсовета комиссии для рассмотрения ситуации на предприятии, немедленное - до полного выяснения обстоятельств - прекращение реорганизации «Горэлектротранса» в новое предприятие «Харьковпасс», проведение в каждом депо собраний для перевыборов руководителей профсоюзных комитетов, немедленное прекращение демонтажа трамвайных путей и сокращения в Харькове пассажирских маршрутов.

По данным профкома предприятия, общая сумма долга работникам составляет 22,4 млн. грн., и зарплату не выплачивают с августа 2010 года.