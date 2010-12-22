Сложные метеоусловия не повлияли на работу аэропорта «Борисполь»

Сложные погодные условия, наблюдавшиеся с 13 по 21 декабря 2010 года, на всем европейском континенте, не повлияли на стабильность работы столичного аэропорта «Борисполь».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта.

Как отмечается в сообщении, метеорологическая ситуация в Борисполе в течение прошедшей недели была достаточно сложной: резкое снижение температуры, сильные снегопады, метель, перепады температуры с «плюсовой» на «минусовую», дождь. Погодные условия, которые в ряде ведущих аэропортов мира привели к полной приостановке работы или существенным задержкам рейсов (до 5-10 часов), не помешали работе аэропорта «Борисполь» – он работал в штатном режиме, отмечается в сообщении.

Аэродром аэропорта «Борисполь» содержался в эксплуатационном состоянии: работали две взлетно-посадочные полосы (ВПП), коэффициент сцепления на ВПП не опускался ниже значения 0.33, что позволяло совершать взлет и посадку всем типам воздушных судов в соответствии со штатным расписанием.

Как отмечают в аэропорту, своевременное принятие решения по переводу полетов с одной ВПП на другую позволило быстро осуществлять работы по очистке искусственного покрытия и повышению значения коэффициента сцепления. На перроне вовремя убирали снег, расчищали огни светосигнального оборудования. Для снего- и ледоуборочных работ во время снегопада и гололеда было применено 11 единиц машин «Джет-Брум», 3 единицы роторных снегоочистителей, 5 единиц техники для разбрасывания и разбрызгивания химреагентов, тракторы и бульдозеры.

В соответствии с необходимыми требованиями проводилась антиобледенительная обработка воздушных судов при подготовке к вылету.

Таким образом, отмечают в аэропорту, ни одной задержки воздушных судов на прибытие/отлет по причине работы служб аэропорта зафиксировано не было.

Как сообщал УНИАН, несколько последних дней в Европе из-за обильных снегопадов наблюдаются многочисленные задержки и отмены рейсов. Больше всего пострадали аэропорты Великобритании, значительные задержки наблюдаются в аэропортах Франкфурта и в парижском аэропорту «Шарль де Голль». Тысячи пассажиров вынуждены проводить ночи в аэропортах в ожидании самолетов. Еврокомиссия называет недопустимым хаос, царящий сейчас в аэропортах Европы из-за обильных снегопадов, и считает, что он не должен повториться в будущем.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» является главными воздушными воротами Украины и обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Аэропорт находится на пересечении многих воздушных трасс, проходящих из Азии в Европу, Америку и в обратном направлении, и является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы. Из аэропорта «Борисполь» более 50 авиакомпаний осуществляют регулярные пассажирские рейсы на 100 маршрутах международных и украинских рейсов.