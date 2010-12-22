Железнодорожники против передачи ведомственных учебных заведений Министерству образования

Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей считает нецелесообразной передачу ведомственных учебных заведений в управление Министерству образования и науки, молодежи и спорта Украины.

Как сообщает пресс-служба профсоюза, об этом говорится в письме председателя Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей и Федерации профсоюзов транспортников Украины Вадима ТКАЧЕВА, направленном в адрес премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, вице-премьер-министра Украины - министра инфраструктуры Бориса КОЛЕСНИКОВА и председателя Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и связи Владимира КОЗАКА.

Согласно сообщению, Министерство транспорта и связи (теперь это Мининфраструктуры) согласовало передачу всех подчиненных ему высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации в подчинение Министерства образования и науки Украины. Считаем целесообразным, отмечено в обращении, отменить решение о передаче ведомственных учебных заведений железнодорожного транспорта в сферу управления Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины.

В частности, планируется передать 3 отраслевых высших учебных заведения III-IV уровней аккредитации из сферы управления Минтранссвязи и 13 учебных заведений I-II уровней аккредитации (техникумов), находящихся в сфере управления «Укрзализныци», которые готовят специалистов для железнодорожного транспорта Украины.

«Такое решение не согласовывалось ни с «Укрзализныцей», ни с профсоюзом. Более того, подобные действия являются нелогичными и непоследовательными, поскольку лишь в сентябре этого года по настоянию «Укрзализныци» и при активной позиции нашего профсоюза Минтранссвязи вернул техникумы железнодорожного транспорта в прямое подчинение «Укрзализныци», - отмечается в письме профсоюза.

Как считают железнодорожники, кроме этого подобные действия не учитывают действующих положений Законов Украины "Об образовании", "О высшем образовании", "О транспорте", других нормативно-правовых документов и противоречат общегосударственным программам по демонополизации отраслей экономики, антимонопольному законодательству и мировой практике подготовки железнодорожников в учебных заведениях, которые являются неотъемлемой составляющей железной дороги.

Как отмечается в письме, в Украине сформирована собственная действенная система подготовки кадров, поскольку учебные заведения всегда находились в сфере управления железнодорожной отрасли. При этом почти во всех европейских странах железнодорожные учебные заведения относятся непосредственно к железным дорогам. «В этом вопросе не учтен также и отрицательный опыт стран СНГ. Как показывает анализ, такие действия влекут потерю связей между учебными заведениями и производством», - говорится в документе.

Как отмечают в профсоюзе, сегодня железнодорожный транспорт Украины стоит на грани глубокого кадрового кризиса, существует острая потребность в квалифицированных специалистах, особенно в подразделениях, территориально удаленных от крупных населенных пунктов. «Если немедленно не принять срочные меры для решения проблемы, в то же время осуществляя шаги к ее углублению, железнодорожную отрасль может ожидать кадровый коллапс», - заявляют в профсоюзе.

Согласно сообщению, проблемой переподчинения является также то, что ряд ж/д ВУЗов в своих научных исследованиях используют оборудование, принадлежащее железным дорогам, которое не может быть также переподчинено.

В документе указывается также, что при переходе учебных заведений в управление другого министерства преподаватели и студенты лишаются определенных социальных гарантий по Отраслевому соглашению, которое действует на железнодорожном транспорте. «Это непременно приведет к повышению социальной напряженности и волны возмущения как в трудовых коллективах железных дорог, так и среди студенческой молодежи и преподавателей отраслевых вузов», - отмечают в профсоюзе.

