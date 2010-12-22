ЕС предоставит Украине 65 млн. евро на национальную транспортную стратегию

Европейский Союз предоставит Украине 65 млн. евро для внедрения программы «Поддержка внедрения транспортной стратегии Украины».

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры, подписание соответствующего соглашения о финансировании этой программы согласовано распоряжением Кабинета министров Украины от 15 декабря 2010 г. № 2264-р.

В частности, в соглашении и приложениях к нему определены общие условия и технические и административные положения об особенностях и условиях реализации задач и мероприятий (индикаторов) в транспортном секторе.

Общий бюджет финансирования составляет 65 млн. евро. Эти средства предусмотрено направить на бюджетную поддержку в сфере транспорта и дорожного хозяйства.

Средства бюджетной поддержки будут поступать непосредственно в Государственный бюджет Украины распределенными траншами. Условием проведения этих выплат является достижение индикаторов внедрения программы, которые являются неотъемлемой частью соглашения.

Благодаря бюджетной поддержке в сфере транспорта и дорожного хозяйства ожидается достичь результатов в следующих пяти областях: внедрение институциональных реформ в транспортном секторе Украины; повышение уровня безопасности в транспортном секторе Украины; улучшение условий для развития транспортной инфраструктуры; улучшение движения транспортных потоков через Украину; улучшение административных возможностей для развития и внедрения национальной транспортной стратегии.

Общей целью реализации программы секторальной бюджетной поддержки является внедрение стратегических приоритетов развития транспортной отрасли, укрепление сотрудничества Украина - ЕС относительно приоритетов, определенных повесткой дня ассоциации Украина - ЕС и другими соглашениями Украины-ЕС в транспортном секторе.

Напомним, Кабинет министров Украины распоряжением от 15 декабря 2010 г. №2264-р одобрил проект Соглашения о финансировании программы "Поддержка внедрения транспортной стратегии Украины". И уполномочил первого вице-премьер-министра Украины - министра экономического развития и торговли Андрея КЛЮЕВА подписать указанное соглашение.

Распоряжением от 20 октября 2010 г. Кабинет министров Украины утвердил стратегию развития транспортной отрасли страны до 2020 года.

Цель принятия стратегии заключается в необходимости иметь целостный документ с определенными приоритетами развития транспортной сферы на долгосрочный период.

На основе этой стратегии будет разработан ряд целевых государственных программ развития с определением конкретных источников финансирования. Стратегия учитывает программные цели, выработанные Комитетом экономических реформ при Президенте Украины.

Целью стратегии будет модернизация транспортных предприятий, а также обновление парка подвижного состава во всех направлениях транспортной сферы.

