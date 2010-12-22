ЮЗЖД назначила дополнительный поезд Киев-Ворохта-Киев

Учитывая повышенный спрос пассажиров на перевозки в направлении горнолыжных курортов Украины, Юго-Западная железная дорога назначила с 24 декабря 2010 г. по 14 марта 2011 г. дополнительный поезд № 515/516 Киев-Ворохта-Киев. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Согласно сообщению, отправление поезда из Киева - в 19 час. 22 мин. через день по четным числам, из Ворохты - в 20 час. 22 мин. через день по нечетным числам.

Согласно сообщению, в поезде курсирует «вагон-автомобилевоз», которым можно воспользоваться для перевозки автомобиля.