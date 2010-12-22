РФ и Латвия запустят контейнерный поезд между Ригой и Москвой

"Российские железные дороги" (РЖД) и ГАО "Латвийская железная дорога" подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого стороны намерены организовать контейнерный поезд "Рижский экспресс" (Рига - Москва - Рига), сообщает сайт РЖД.

Со стороны РЖД документ подписал президент компании Владимир Якунин, от "Латвийских железных дорог" - председатель правления Угис Магонис. Согласно меморандуму, стороны намерены развивать контейнерные перевозки в международном сообщении путем организации контейнерных поездов и сотрудничества с логистическими провайдерами комплексных услуг в целях своевременного и качественного обеспечения потребностей грузовладельцев", - говорится в сообщении.

Для перевозки грузов будут использоваться контейнеры и платформы различной собственности.