ЗАЗ намерен в 2011 году начать полномасштабное производство Chevrolet Aveo

Крупнейший в Украине производитель легковых автомобилей ЗАО «Запорожский автомобилестроительный завод» (ЗАЗ, г. Запорожье), входящий в корпорацию «УкрАВТО», намерен в 2011 году начать полномасштабное производство автомобилей Chevrolet Aveo, которые в настоящее время производятся на польском заводе корпорации -FSO.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил почетный президент корпорации «УкрАВТО», народный депутат Украины Тариел ВАСАДЗЕ журналистам во вторник вечером.

«В следующем году будем ставить на полномасштабное производство Chevrolet Aveo», - сказал он.

По его словам, сейчас основная задача корпорации – «не дать пропасть ЗАЗу и подготовить производство современной модели, востребованной не только на украинском рынке».

В то же время на вопрос корреспондента УНИАН по поводу возможного переноса оборудования для производства этого автомобиля из Польши на "ЗАЗ", Т.ВАСАДЗЕ отметил, что «этот вопрос сейчас решается».

Напомним, в настоящее время на "ЗАЗе" под брендом «ЗАЗ» полномасштабно выпускаются автомобили Lanos, а также готовится производство автомобилей ЗАЗ Forza с локализацией более 50%.

Справка УНИАН. ЗАО «ЗАЗ» - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в Корпорацию «УкрАВТО».

Корпорация «УкрАВТО» – крупнейший производитель автомобилей в Украине и Польше, дистрибьютор и поставщик сервисных услуг. В активе «УкрАВТО» – успешное многолетнее сотрудничество с Daimler AG, Chrysler LLC, General Motors, Nissan, Toyota, Chery и «АвтоВАЗ».

В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов.