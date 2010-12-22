Парижские аэропорты вновь сокращают рейсы из-за снегопада

Неблагоприятные метеоусловия снова осложнят авиасообщение во Франции, сообщает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.

По требованию Главного управления гражданской авиации (DGAC), в парижском аэропорту Руасси (имени Шарля де Голля) после 18.00 (20.00 мск) в среду будет отменено 15% рейсов. В четверг число рейсов будет сокращено на 25%. Пассажирам рекомендовано заранее связываться со своими авиаперевозчиками.

По данным метеорологов, снег вернется в столичный регион вечером в среду и будет идти всю ночь. Ожидается, что за ночь выпадет около пяти сантиметров осадков, местами - до десяти. Эти метеоусловия могут вновь осложнить ситуацию на дорогах