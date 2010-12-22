Конституционный Суд завтра разъяснит порядок применения прибора «Визир»

В четверг, 23 декабря, Конституционный Суд Украины обнародует принятое 22 декабря Решение по делу о конституционном обращении гражданина Артема БАГИНСКОГО относительно официального разъяснения положений части первой статьи 14-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, субъект права на конституционное обращение утверждает, что по административным делам при юридически одинаковых обстоятельствах местные суды по-разному применяют спорную норму кодекса. В одних случаях суды по искам владельцев транспортных средств признают незаконными и отменяют постановления о привлечении к административной ответственности, вынесенные согласно части первой статьи 14-1 кодекса, в других – отказывают в удовлетворении исков и оставляют в силе такие постановления.

По мнению автора ходатайства, практика судов относительно порядка применения и достоверности показаний прибора «Визир» как основания для привлечения к административной ответственности является неоднозначной в части принадлежности и допустимости доказательств.

Начало в 16.00.

После обнародования решения состоится пресс-конференция судьи-докладчика Марии МАРКУШ.

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Справка УНИАН. Статья 14-1 Кодекса об административных правонарушениях (Ответственность владельцев (совладельцев) транспортных средств) определяет: «К административной ответственности за правонарушение в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в случае их фиксации работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, которые имеют функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи привлекаются владельцы (совладельцы) транспортных средств.

При наличии обстоятельств, которые свидетельствуют о совершении нарушения, предусмотренного частью первой этой статьи, другим лицом, владелец (совладелец) транспортного средства может на протяжении десяти дней со дня вручения ему постановления о наложении штрафа сообщить о соответствующих обстоятельствах (транспортное средство находилось во владении или пользовании другого лица, выбыло из его владения в результате противоправных действий других лиц и тому подобное) орган (должностное лицо), который вынес постановление о наложении административного взыскания. На период выяснения и проверки этих обстоятельств выполнение постановления о наложении административного взыскания приостанавливается до момента установления лица, совершившего это правонарушение.