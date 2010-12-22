Кабмин введет электронный документооборот для грузовых перевозок

Кабинет Министров Украины планирует с 1 января ввести электронный документооборот для грузовых перевозок по железной дороге.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге вице-премьер-министр Украины, министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ.

«Сегодня мы принимаем на Кабинете Министров вопрос отмены бумажных накладных для железной дороги и отмены голограмм и полностью переходим на электронную накладную с 1 января», – сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Он также сообщил, что через полгода планируется ввести электронный документооборот и в портах. «То же ждет и порты – полностью электронный документооборот», – отметил премьер-министр.

Б.КОЛЕСНИКОВ подчеркнул, что с 1 июля следующего года оформление грузов в украинских портах будет полностью соответствовать европейским и мировым стандартам.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, соответствующие нормативные документы относительно электронного документооборота на железной дороге подготовлены специалистами министерства и «Укрзализныци», согласованы с пользователями этих услуг и сейчас проходят необходимую процедуру согласования с причастными министерствами и ведомствами.

Таким образом, в 2011 году будет осуществлен полный переход на электронный документооборот во внутреннем сообщении – от момента согласования заявки до момента получения груза.

Специалисты министерства отмечают, что внедрение безбумажных технологий при перевозке грузов будет способствовать ускорению процессов информационного обмена, повышению надежности, оперативности и эффективности работы железнодорожного транспорта, портов и предприятий, пользующихся их услугами.

Справка УНИАН. План мероприятий по внедрению электронного документооборота, связанного с перевозкой грузов на железнодорожном транспорте, утвержден распоряжением Кабинета Министров Украины N 1557-р от 16 декабря 2009 года. Согласно распоряжению правительства, электронные документы при перевозке грузов на железнодорожном транспорте в пределах Украины могут быть применены в III квартале 2011 года.

Основные организационно-правовые принципы электронного документооборота и использования электронных документов определены Законом Украины «Об электронных документах и электронном документообороте».