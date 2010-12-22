Прибыль РЖД в 2010 г. вырастет в 5 раз

Чистая прибыль ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) по итогам 2010 года ожидается в размере 70 миллиардов рублей, что в почти в 5 раз выше показателя предыдущего года и в четыре раза выше первоначального прогноза в 17 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента компании Владимира Якунина.

"Сверхплановые доходы, а также проводимая работа по сдерживанию расходов позволят компании получить чистую прибыль по итогам 2010 года в размере 70 миллиардов рублей, что в четыре раза выше первоначального плана", - сказал Якунин.

Ранее президент РЖД Владимир Якунин сообщил, что чистая прибыль компании по итогам 2010 года составит около 40 миллиардов рублей.

Погрузка, как сообщил в среду Якунин, выросла по итогам текущего года на 8,7% - до 1,2 миллиарда тонн, выручка РЖД от всех видов перевозочной деятельности на 13% - до 1,081 триллиона рублей. РЖД в 2011 году ожидает чистую прибыль по РСБУ на уровне 2,7 миллиарда рублей, рост погрузки - на 3,2%.