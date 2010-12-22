"Ладу Калину" и "Ладу Приора" с лета 2012 г. оснастят автоматическими коробками передач
17:44, 22 декабря 2010Транспорт/Связь
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ОАО "АВТОВАЗ" (AVAZ) планирует с лета 2012 г оснащать автомобили "Калина" и "Приора" автоматическими коробками передач.
Как сообщил президент компании Игорь Комаров, "АВТОВАЗ" уже завершил переговоры с компанией-производителем таких коробок /компания была рекомендована Nissan/. "И с лета 2012 г автоматические коробки будут устанавливаться на автомобили семейств "Лада Калина" и "Лада Приора", - отметил он.
Говоря о новой модели "АВТОВАЗа" – "Лада Гранта", И.Комаров отметил, что автомобиль будет представлен на Московском автосалоне в августе 2011 г, а презентация автомобиля состоится в апреле, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.
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