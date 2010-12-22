При строительстве Дарницкого моста планируется применить «лифтинг-шифтинг»

При строительстве Дарницкого железнодорожно-автомобильного мостового перехода в Киеве планируется применить метод «лифтинг-шифтинг».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ.

Он сообщил, что 21 декабря начались переговоры с правительством Москвы о возможности использования этого метода, который уже применялся при строительстве Новорижского шоссе (Московская обл.). «Будет использована новая технология, которой в странах СНГ еще нет. Это так называемый лифтинг-шифтинг, который автоматически формирует мостовое полотно. Постараемся использовать самые современные методы», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Киеве было открыто автомобильное движение по Дарницкому железнодорожно-автомобильному мостовому переходу с левого берега на правый.

27 сентября было открыто железнодорожное сообщение по переходу.

Полностью переход планируется завершить к сентябрю 2011 г.

Справка УНИАН. Строительство железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр в Киеве было начато в июле 2004 года. Общая сметная стоимость составляет 9 млрд. 157 млн. грн., из которых 4 млрд. 254 млн. грн. – стоимость автодорожной части.

Железнодорожно-автомобильный мостовой переход через Днепр в Киеве объединяет две составляющие: железнодорожную – две колеи, и автомобильную – дорога из шести полос (по три в каждом направлении). Длина моста – 1066,2 м, строительная длина железнодорожных путей – 32,71 км, длина автомобильных подходов – 15,08 км. Всего планом предусмотрено строительство 170 опор и монтаж 169 прогонных сооружений.

Пропускная способность моста будет составлять 60 тыс. автомобилей и 120 пар поездов в сутки.