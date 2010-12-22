«Укрзализныця» бесплатно перевезла почти 300 тысяч детей-сирот и детей-инвалидов

Железные дороги Украины за одиннадцать месяцев 2010 года перевезли более 292 тыс. детей-сирот и детей-инвалидов, что на 38 тыс. больше, чем за 11 месяцев 2009 года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, возможностью путешествовать по железной дороге воспользовались 110,5 тыс. детей-инвалидов (в прошлом году - 105,2 тыс.) и 168,7 тыс. детей-сирот (в прошлом году - 129,7 тыс.), 0,9 тыс. детей погибших шахтеров, военнослужащих и железнодорожников (в прошлом году - 0,6 тыс.) и 11,9 тыс. детей из многодетных семей (акция по бесплатной перевозке этой льготной категории была начата в текущем году).

Всего акция по бесплатной перевозке детей начата «Укрзализныцей» в 2000 году. Этой услугой могут воспользоваться дети в возрасте до 16 лет, которые относятся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов всех категорий; детей из многодетных семей, детей военнослужащих и работников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей; детей погибших шахтеров и железнодорожников.

Напомним, решением Совета железных дорог данная акция по бесплатной перевозке детей продлена и на 2011 год, и распространяется на плацкартные вагоны скоростных поездов внутреннего сообщения (среди них вагоны 2-3 класса скоростных, ускоренных и электро-и дизель-поездов повышенного комфорта) и пригородные поезда.