Рекламные бюджеты в Интернете в течение ближайших двух лет удвоятся – ИнАУ

Рекламные бюджеты в сети Интернет в течение ближайших двух лет удвоятся.

Такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН по итогам 10-летней деятельности Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ) член правления ИнАУ Михаил КОМИССАРУК.

«Если мы говорим, что в течение двух лет рекламные бюджеты в Интернете, по нашим оценкам, удвоятся, то это очень даже приличная эволюция», – сказал он.

В свою очередь, заместитель главы правления ассоциации Александр ОЛЬШАНСКИЙ отметил, что в ближайшие 2-3 года произойдет значительное увеличение количества пользователей Интернета в Украине. «Темпы роста увеличатся. Мы прошли 30-процентный порог количества пользователей только в этом году. Это точка, с которой во всем мире начинался быстрый рост, поэтому все это произойдет буквально в ближайшие 2-3 года», – сказал он.

В то же время, как отмечалось на пресс-конференции, есть ряд препятствий для развития Интернета, которые необходимо устранить, некоторые из них уже успешно устраняются, в том числе с помощью ИнАУ.

Как отметила глава правления ИнАУ Татьяна ПОПОВА, в декабре т.г. аргументы ассоциации были учтены при принятии изменений в Закон Украины «О телекоммуникациях» в части определения кабельной канализации электросвязи, при утверждении Налогового кодекса (относительно амортизационных отчислений на телекоммуникационное оборудование). Кроме того, на днях благодаря усилиям ИнАУ Госпредпринимательства отказал в утверждении неприемлемых для отрасли решений Национальной комиссии регулирования связи в сфере осуществления госнадзора на рынке телекоммуникаций, и теперь предложения специалистов ассоциации будут учтены при доработке этих документов.

Как сообщал УНИАН, по данным исследования компании InMind, в Украине насчитывается 12,9 млн. регулярных пользователей Интернета в возрасте 15 лет и старше, что составляет треть взрослого населения страны. При этом 11,8 млн. человек используют Интернет один раз в неделю и чаще, а 8,7 млн. человек – каждый день или почти каждый день (число пользующихся раз в месяц включает в себя число пользующихся ежедневно и еженедельно).

Справка УНИАН. Интернет Ассоциация Украины создана в ноябре 2000 года с целью консолидации усилий всех заинтересованных сторон в развитии Интернета в Украине. Ассоциация объединяет более ста компаний: крупнейших провайдеров, операторов связи, регистраторов доменных имен, производителей оборудования, выставочные, издательские и другие компании, имеющие непосредственное отношение к украинскому сегменту Интернета.