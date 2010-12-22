Кернес: бастующие работники электротранспорта получат зарплату

Работники Харьковского коммунального предприятия «Горэлектротранс», которые третий день проводит забастовку с требованием выплатить их заработную плату, получат ее в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге городской председатель Харькова Геннадий КЕРНЕС.

По словам мэра, вскоре для решения этой проблемы город получит 13 млн. грн. Решено, что 8 млн. грн. выделяет из госбюджета Кабинет министров, «4,6 миллионов из которых уже поступили», а завтра сессия Харьковского облсовета планирует выделить предприятию из областного бюджета еще 5 млн. грн., сообщил городской председатель.

Г.КЕРНЕС выразил уверенность, что в ближайшее время работникам «Горэлектротранса» «будет выплачена» задолженная за два месяца зарплата.

Остальные, сказал он, планируется выплатить в 2011 году, в том числе в виде предоставления различных льгот или как финансовую помощь.

В то же время Г.КЕРНЕС заявил, что события вокруг невыплаты зарплат «носят чисто политический характер».

Как сообщал УНИАН, 20 декабря в Харькове начали предупредительную забастовку работники КП «Горэлектротранс» - на маршруты города полностью не вышли трамваи и троллейбусы. В целом на линии на протяжении трех суток ежедневно не выходят 358 единиц пассажирского транспорта - 162 троллейбуса и 196 трамваев всех четырех городских депо. Забастовщики, а это около 700 водителей и кондукторов, требуют немедленной выплаты зарплат для трехтысячного коллектива предприятия. По данным профкома предприятия, общая сумма долга работникам «Горэлектротранса» составляет 22,4 млн. грн. Зарплату не выплачивают с августа 2010 года.

Сегодня под стенами горсовета проходит митинг с требованием немедленной выплаты зарплаты. Его участники затребовали возбудить уголовное дело против виновных в этом.