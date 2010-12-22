"АвтоВАЗ" в 2011 г. планирует продать 700 тыс. машин

Крупнейший российский производитель легковых автомобилей ОАО "АвтоВАЗ" рассчитывает в 2011 году произвести и продать 700 тысяч автомобилей и машинокомплектов, сообщил президент "АвтоВАЗа" Игорь Комаров в эфире телеканала "Россия 24", передает РИА Новости.

Ранее Комаров сообщал, что по итогам 2010 года автогигант рассчитывает продать 555 тысяч автомобилей, из них 515 тысяч штук реализовать на внутреннем рынке и 40 тысяч единиц поставить на экспорт. При этом в 2010 году компания произвела 76,6 тысячи машинокомплектов.

ОАО "АвтоВАЗ" - крупнейшее предприятие автомобильной отрасли РФ и Восточной Европы. Производственные мощности позволяют выпускать свыше 800 тысяч автомобилей в год. В январе-ноябре компания увеличила продажи автомобилей в России года на 45,3% по сравнению с прошлогодним показателем - до 467,5 тысячи штук.