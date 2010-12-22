Под исторической частью Стокгольма построят ж/д тоннель

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделит до 600 млн. евро кредитов на строительство новой ветки пригородного железнодорожного сообщения в Стокгольме. Для этого потребуется строительство 6 км тоннеля под историческим центром города, а также новый железнодорожный мост, сообщает РИА Новости со ссылкой на банк.

Новая ветка получит название Citybanan. Ожидается, что в эксплуатацию она войдет с 2018 года. Движение всех пригородных поездов в Стокгольме будет перенесено на нее с нынешних двух веток, которые высвободятся для регионального и международного сообщения.

"Пропускная способность (пригородного сообщения - ред.) удвоится с 24 до 48 поездов в час", - отмечает ЕИБ. Планируется, что Citybanan будет перевозить ежедневно примерно по 324 тыс. пассажиров в 2019 году. Сейчас более 237 тысяч жителей пригородов каждый день приезжают в Стокгольм.

"Новая линия сделает более привлекательным общественный транспорт и будет способствовать пересадке жителей пригорода с автомобилей на поезда, что позитивно отразится на окружающей среде", - подчеркиваетмся в обосновании проекта.

Капитал ЕИБ сформирован за счет взносов 27 стран Евросоюза, его основной целью является финансирование инвестпроектов ЕС для усиления интеграции между странами и сбалансированного развития всех регионов. В 2009 году ЕИБ предоставил кредитов на сумму около 80 миллиардов евро, около 90% из них пришлось на европейские проекты. Банк кредитует и проекты вне ЕС.