В Брюсселе заканчивается соль для посыпания улиц

В коммунах (районах) Брюсселя на исходе запасы технической соли для посыпания улиц, сообщает РИА Новости. В частности, практически ни одного грамма соли не осталось у аварийных служб коммуны Уккль, где находится бюро РИА Новости. Из-за снегопадов запасы быстро истощаются в других столичных районах.

По информации СМИ, в целом власти Брюсселя на данный момент располагают запасами технической соли в объеме 600 тонн, которые главным образом предназначены для расчистки ключевых городских артерий. Снабжение же коммун пришлось ограничить. Это привело к тому, что на каждый из 19 районов Брюсселя на сутки выделяется лишь один грузовик-разбрасыватель соли.

Снегопады в Бельгии привели к прерыванию и остановке автомобильного движения в ряде городов Валлонии, а также многочисленным заторам на автотрассах, перебоям в работе железнодорожного и авиационного транспорта по стране в целом. В "спальных" районах Брюсселя, несмотря на выпавший за выходные значительный слой снега, многие улицы остаются нерасчищенными. Движение транспорта в бельгийской столице затруднено.