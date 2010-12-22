ПЖД выделила 16 млн. грн. на ремонт больницы в Марганце

Приднепровская железная дорога выделила 16 млн. грн. на ремонт центральной городской больницы в Марганце Днепропетровской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

Капитальний ремонт комплекса строений центральной городской больницы проводят 300 работников ПЖД согласно решению правительственной комиссии от 12 октября 2010 г. о ликвидации последствий аварии на железнодорожном переезде в Марганце, в которой погибло 45 человек.

Завершение капитального ремонта больницы запланировано к 1 марта 2011 г.

Как сообщал УНИАН, 12 октября т.г. в Марганце Днепропетровской области на железнодорожном переезде автобус "Эталон" столкнулся с локомотивом. Автобус выехал на запрещенный сигнал светофора. Жертвами ДТП стали 45 человек, в том числе водитель автобуса.