Горсовет выделил 1,2 млн. грн. на погашение долга «Севэлектроавтотрансу»

Горсовет Севастополя за счет уменьшения расходов Резервного фонда рашил выделить 1,2 млн. грн. на погашение зарплатного долга работникам КП «Севэлектроавтотранс».

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на сегодняшней внеочередной сессии горсовета, в ходе которой были внесены изменения в городской бюджет на 2010 год.

На основании письма Главного управления жилищно-коммунального хозяйства от 20.12.2010 №12/4939, с целью обеспечения расходов, связанных с выплатой заработной платы работникам предприятия КП «Севэлектроавтотранс» и наличием непогашенных убытков за 2009-2010 год в сумме 3,2 млн. грн., увеличены расходы по КФК 170601 «Регулирование цен на услуги городского электротранспорта» на сумму 1,2 млн.грн.

Одновременно уменьшены расходы по Резервному фонду на 1,2 млн. грн. для обеспечения расходов по финансовой помощи КП «Севэлектроавтотранс».

Как сообщал УНИАН, по данным директора КП «Севэлектроавтотранс» Василия ЦЫБУЛЬКИНА, на предприятии в последнее время сложилась сложная ситуация. Так, из 148 пассажирских троллейбусов только 110 единиц принимают участие в движении, остальные находятся в продолжительных простоях из-за отсутствия комплектующих и запасных частей. Кроме того, в 2010-2011 году 20% подвижного состава троллейбусного парка требуют списания по сроку службы. Новые же троллейбусы с 2007 года не закупаются. На основных маршрутах движения троллейбусов находятся в аварийном состоянии и требуют срочной замены 120 опор контактной сети 25 км контактных линий.