ПЖД выделила 25 млн. грн. на строительство автопутепровода
Приднепровская железная дорога (ПЖД) выделила 25 млн. грн. на строительство автопутепровода на 116 км перегона Никополь-Марганец.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.
Строительство автодорожнього путепровода начато в конце ноября согласно протокольному решению Днепропетровской облгосадминистрации.
Автопутепровод длиной 50 метров и шириной 9 метров предполагает двусторонний тротуар для пешеходов шириной 1,25 м. Высота моста составит 6,7 м.
В зоне строительства моста демонтирован дом, жителям которого предоставлено новое жилье.
Автопутепровод будет сдан в эксплуатацию до 1 апреля 2011 г.
Как сообщал УНИАН, 12 октября г. на железнодорожном переезде 11 км перегона Никополь-Марганец рейсовый пассажирский автобус столкнулся с локомотивом, в результате чего погибло 45 пассажиров автобуса.