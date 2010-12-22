Приднепровская железная дорога (ПЖД) выделила 25 млн. грн. на строительство автопутепровода на 116 км перегона Никополь-Марганец.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

Строительство автодорожнього путепровода начато в конце ноября согласно протокольному решению Днепропетровской облгосадминистрации.

Автопутепровод длиной 50 метров и шириной 9 метров предполагает двусторонний тротуар для пешеходов шириной 1,25 м. Высота моста составит 6,7 м.

В зоне строительства моста демонтирован дом, жителям которого предоставлено новое жилье.

Автопутепровод будет сдан в эксплуатацию до 1 апреля 2011 г.

Как сообщал УНИАН, 12 октября г. на железнодорожном переезде 11 км перегона Никополь-Марганец рейсовый пассажирский автобус столкнулся с локомотивом, в результате чего погибло 45 пассажиров автобуса.