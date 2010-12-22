Мэрия Херсона планирует увеличить сборы за парковку почти в 4 раза

Мэрия Херсона планирует увеличить сборы за парковку в 2011 году в 3,8 раза.

Об этом говорится в проекте соответствующего регуляторного акта «Об установлении сбора за осуществление деятельности по обеспечению парковки транспортных средств», размещенного на сайте мэрии Херсона.

В частности, ожидаемые поступления в бюджет от парковочной деятельности за 2010 год составляют около 0,28 млн. грн. В 2011 году с учетом новых минимальных ставок прогнозные поступления от парковочной деятельности будут составлять 1,054 млн. гривен.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 266 Налогового кодекса Украины ставки сбора устанавливаются за каждый день осуществления деятельности по обеспечению парковки транспортных средств в гривнях за 1 кв. м площади земельного участка, отведенного для организации и осуществления такой деятельности, в размере от 0,03% до 0,15% минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года.

До принятия кодекса действовали ставки парковочного сбора в размере 1% от минимального не облагаемого налогом минимума доходов граждан в час в отведенных местах и 3% от минимального не облагаемого налогом минимума доходов граждан в специально оборудованных местах.

Как указывается в проекте акта, в Херсоне на данный момент имеется 716 парковок общей площадью 11,04 тыс. кв. м.