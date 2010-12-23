ПЖД построит в Марганце путепровод возле места трагедии с автобусом

В Марганце за средства Приднепровской железной дороги (ПЖД) построят автодорожный путепровод над железнодорожными путями на 116 км перегона Никополь–Марганец – возле места трагедии, которая произошла в октябре т.г., когда из-за столкновения поезда с автобусом погибло свыше 40 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПЖД, путепровод планируется сдать в эксплуатацию 1 апреля 2011 года.

Согласно сообщению, всего на строительстве автодорожного путепровода будет освоено около 25 млн грн.

Строительство автодорожного путепровода над железнодорожными путями на 116 км перегона Никополь–Марганец начато 19 ноября 2010 года по заданию первого вице-премьера Украины Андрея КЛЮЕВА и согласно протокольному решению Днепропетровской облгосадминистрации от 19 октября т.г.

Это будет мост длиной 50 м с девятиметровой шириной проезжей части и двумя тротуарами для пешеходов по 1,25 м. Высотный габарит его будет не менее 6,7 м.

Для строительства автодорожного путепровода над железнодорожными путями установлено 6 буронабивных свай. Также завезено более 4 тыс. куб. м грунта из необходимых 20 тыс. куб. м Получено решение городского совета Марганеца относительно отселения жителей и демонтажа жилого дома, который попал в зону строительства. Также решен вопрос перечисления средств на приобретение нового жилья отселенным жителям.

Как сообщал УНИАН, 12 октября 2010 года в 09:02 на перегоне Блок-пост 114 км – Марганец (Днепропетровская обл.) на переезде произошло столкновение локомотива с рейсовым автобусом. Погибло свыше 40 человек.