Аэропорт Харькова не принимает и не отправляет рейсы

В Харькове из-за сильного тумана второй день международный аэропорт «Харьков» не принимает и не отправляет самолеты.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в справочном бюро аэропорта, сегодня в Харькове не принят и не отправлен ни один самолет. В частности, не прибыли самолеты из Москвы и Киева. Отсутствует также информация относительно рейса из Вены.