Аэропорт Харькова не принимает и не отправляет рейсы
11:02, 23 декабря 2010Транспорт/Связь
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В Харькове из-за сильного тумана второй день международный аэропорт «Харьков» не принимает и не отправляет самолеты.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в справочном бюро аэропорта, сегодня в Харькове не принят и не отправлен ни один самолет. В частности, не прибыли самолеты из Москвы и Киева. Отсутствует также информация относительно рейса из Вены.
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