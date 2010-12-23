Разлив нефтепродукта в акватории Днепра возле Херсона ликвидирован - МЧС

Работники Херсонского морского торгового порта (ХМТП) нейтрализовали загрязнение в акватории Днепра возле Херсона.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Херсонской области, вчера, 22 декабря, около 16.00 сотрудники Херсонского морского торгового порта на катере АК-49 обработали место выявления пятна сорбентом «Эко-1».

Также стали известны обстоятельства загрязнения. В частности, по данным ГУ МЧС, 22 декабря поступило сообщение о выявлении в акватории р. Днепр в районе ООО «Рыбаки Херсона» (Комсомольский район г. Херсон) маслянистого пятна.

При выезде на место происшествия инженерно-инспекторского состава сектора Государственной инспекции гражданской защиты и техногенной безопасности ГУ МЧС, Государственной экологической инспекции в Херсонской области и представителей управления по вопросам ЧС г. Херсона была обследована акватория от ерика реки до Нефтегавани.

Были обнаружены маслянистые пятна нефтепродуктов площадью от 0,5 до 2 кв. м и длиной около 550 м на расстоянии от берега 8-10 м.

Государственной экологической инспекцией отобраны пробы на анализ нефтепродукта. По результатам Государственной экологической инспекцией составлен акт обследования. Источник загрязнения устанавливается.

Как сообщал УНИАН, аналогичное загрязнение было обнаружено в акватории Днепра возле Херсона (в районе Нефтегавани) месяц назад – 22 ноября.