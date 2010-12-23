Суд обязал Киевский речной порт вернуть государству 11 судов

Хозяйственный суд г. Киева по иску прокуратуры обязал ОАО «Киевский речной порт» вернуть государству в лице Министерства транспорта и связи Украины 11 речных судов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, по обращению Государственного предприятия «Администрация речных портов» Прокуратурой г. Киева была проведена проверка законности приобретения права собственности ОАО «Киевский речной порт» на государственное имущество, а именно - речные суда, расположенные у пристаней г. Винница и г. Могилев-Подольский.

По результатам проверки прокуратурой предъявлен иск в интересах государства в лице Министерства транспорта и связи Украины к открытому акционерному обществу "Киевский речной порт", Инспекции Главного государственного регистратора флота, Главной государственной инспекции Украины по безопасности судоходства о признании права собственности, обязательство вернуть государству речные суда и признании недействительными свидетельств о праве собственности на речные суда.

Решением Хозяйственного суда г. Киева от 19 ноября 2010 года по результатам рассмотрения дела по указанному иску прокуратуры г. Киева признано право собственности государства в лице Минтранса на 11 речных судов, среди которых - 3 теплохода, 5 барж, 2 буксира и земснаряд.

Кроме того, указанным решением ОАО “Киевский речной порт” обязано вернуть государству в лице Министерства транспорта и связи Украины 11 речных судов пристаней “Винница” и “Могилев-Подольский” путем передачи их Государственному предприятию “Администрация речных портов”.