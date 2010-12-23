Костюк завтра расскажет о приоритетах для ж/д отрасли на 2011 год

24 декабря 2010 в 11:00 в помещении Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (ул.Тверская, 5) состоится брифинг генерального директора Укрзализныци Михаил Костюк на тему: "Основные приоритеты развития железнодорожной отрасли в 2011 году ". «Укрзализныця» приглашает представителей СМИ принять участие в освещении события. Телефоны для аккредитации журналистов: (044) 465-24-28, 465-21-72, 465-21-76, 067-220-10-71, 067-466-77-43, 067-465-58-75.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter