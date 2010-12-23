Гостаможслужба начнет работу с учетом «черных списков» субъектов ВЭД в январе

Государственная таможенная служба Украины рассчитывает начать работу с учетом «черных списков» субъектов внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в январе 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сказал заместитель главы Гостаможслужбы Сергей СЕМКА.

«Фактически на сегодня мы завершаем формирование системы. Потому что приказ формируется каким образом? Формируются соответствующие профили риска, которые наполняются соответствующей информацией, и затем они автоматизированно накладываются на таможенно-грузовую декларацию. Думаю, что этот приказ в полной мере заработает начиная с января 2011 года. Сейчас проходит техническая работа по наполнению смыслом соответствующих профилей риска, и соответствующим образом будут сформированы такие списки», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Гостаможслужба приказом от 17 декабря 2010 года №1485 утвердила критерии и порядок формирования реестра предприятий с признаками риска или сомнительности («черный список»).

Данный приказ разработан согласно правилам Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 18 мая 1973 года и направлен на введение выборочного контроля с ориентацией на внешнеторговые операции, имеющие признаки риска или сомнительности.

Согласно приказу, к товарам и транспортным средствам, которые перемещаются через таможенную границу Украины предприятиями, которые не включены к реестр («белый список»), таможенный контроль осуществляется с применением минимально необходимого объема таможенных процедур. К товарам и транспортным средствам, которые перемещаются через таможенную границу предприятиями, которые включены в реестр, применяются формы и объем таможенного контроля, определенные в том числе по результатам оценки рисков.

В основу формирования «черного списка» положены критерии, которые свидетельствуют о наличии негативных фактов предыдущей деятельности предприятия (получателя, отправителя, перевозчика, таможенного брокера и т.д.) при осуществлении им внешнеэкономической деятельности.

Справка УНИАН. В конце 2009 года Гостаможслужба начала создавать «белый» и «зеленый» списки субъектов внешнеэкономической деятельности в соответствии с приказами от 10 августа 2009 г. №735 и №736. Списки формируются с целью упрощения таможенных процедур для добросовестных субъектов ВЭД.