ЮЗЖД на новогодне-рождественские праздники назначила дополнительные электрички

Для обеспечения спроса на пассажирские перевозки в пригородном сообщении в период новогодних и рождественских праздников Юго-Западная железная дорога назначила дополнительные пригородные поезда и поезда повышенного комфорта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

В частности, на 1 января 2011 г. назначены электропоезда № 6609 Киев — Яблонец, № 6626 Яблонец — Борщаговка, на 2 января - № 6502 Новоград-Волынский — Коростень, № 6609 Киев — Яблонец, № 6626 Яблонец — Борщаговка, на 3 января - повышенного комфорта № 836 Коростень — Киев, дизель-поезд повышенной комфортности № 871 Коростень — Казатин, № 6503 Коростень — Шепетовка, № 6609 Киев — Яблонец, № 6626 Яблонец — Борщаговка, 4 января - № 6502 Шепетовка — Коростень.

В то же время, в связи с отсутствием пассажиропотока в первые новогодние дни, будет отменено несколько поездов пригородного сообщения, а именно: № 6434/6433 Киев - Коростень-Подольский — Коростень, электропоезд повышенного комфорта № 836 Коростень — Киев, дизель-поезд повышенной комфортности № 871 Коростень — Казатин.

Юго-Западная железная дорога призывает пассажиров следить за изменениями

в расписании движения поездов пригородного сообщения.

