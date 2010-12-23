НКРС приняла за основу проект Положения о переносе номеров при изменении абонентом оператора

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) сегодня на своем очередном заседании приняла за основу проект Положения о предоставлении услуг по переносу абонентских номеров и использовании персональных номеров при изменении абонентом оператора.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Проект Положения определяет порядок предоставления услуг по переносу абонентских номеров и использования персональных номеров, а также порядок определения Администратора – организации, которая будет осуществлять централизованное техническое администрирование перенесенных абонентских номеров и персональных номеров.

Документ предусматривает, что услугу перенесения номеров сможет получить любой абонент отечественного оператора подвижной (мобильной) или фиксированной связи. Для заказа услуги абонент должен обратиться к Администратору или оператору-получателю, послав ему короткое СМС-сообщение на определенный номер или по письменному заявлению или заполнив интерактивную анкету на веб-сайте исполнителя услуги по переносу номеров. Администратор, операторы-доноры или базовые операторы и операторы-получатели должны обеспечить реализацию перенесения абонентского номера в течение 24 часов в сетях мобильной подвижной связи и в течение 7 рабочих дней в сетях фиксированной телефонной связи по получении заявления на перенесение абонентского номера.

При этом телекоммуникационные услуги операторы должны предоставлять на равных и недискриминационных условиях абонентам, имеющимся в собственной сети и тем, которые перенесли свои абонентские номера в сеть этого оператора или используют персональные номера, и применять одинаковые тарифы на осуществление звонков в своей сети на перенесенный и не перенесенный номер, а также на персональный номер.

Следует заметить, что абонент будет безвозмездно предупрежден путем голосового сообщения или другим способом к началу установления соединения с перенесенными или персональными абонентскими номерами о наименовании оператора, в сети которого получает услуги абонент, номер которого является перенесенным или персональным. Абонент будет иметь возможность отказаться от установления такого соединения.

Документ предусматривает, что предоставление услуг по переносу номеров для абонентов будет бесплатным.

Кроме этого, проектом Положения устанавливаются основания для отказа в переносе абонентского номера.

Информация об условиях и порядке предоставления услуг по переносу абонентского номера, администрированию и обслуживанию персональных номеров, размещается в СМИ, собственных веб-сайтах операторов и в пунктах обслуживания потребителей.

В частности, проект Положения предусматривает право абонента безвозмездно получать консультации по вопросам заказа и получения услуг по переносу абонентских номеров.

Документ будет обнародован на официальном веб-сайте НКРЗ для общественного обсуждения.

Справка УНИАН. 1 июля 2010 года ВР приняла Закон О внесении изменений в Закон "О телекоммуникациях" относительно увеличения перечня услуг, который предусматривает возможность для абонентов сохранять номер при смене оператора, а также возможность пользования национальным роумингом.

Согласно закону, возможность переноса номеров должна была быть обеспечена в течение шести месяцев со дня обнародования закона.

