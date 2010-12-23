«Укрзализныце» за 11 месяцев компенсировано 27,6% расходов за перевозку льготников

За 11 месяцев 2010 года железными дорогами Украины перевезено пассажиров льготных категорий на сумму 494,5 млн. грн., в то же время компенсация составила лишь 27,6% от необходимого. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, льготных перевозок, заказчиком которых являются областные госадминистрации, выполнено на сумму 315,7 млн. грн., получена компенсация в размере 101,5 млн. грн. (32,2%).

Согласно сообщению, также сложной остается ситуация с финансированием за перевозку студентов высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации и учеников профессионально-технических учебных заведений. Если железные дороги перевезли студентов на сумму 148,1 млн. грн., то компенсации получено 33,9 млн. грн. (22,9%).

По данным ведомства, наихудшая ситуация с финансированием сложилась с перевозкой детей в возрасте от 6 до 14 лет. Железными дорогами перевезено их на сумму 29,7 млн. грн., а компенсации не получено вообще.

Справка УНИАН. Согласно действующему законодательству Украины, железные дороги безотказно предоставляют льготный проезд 26 категориям граждан: ветеранам войны и труда, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсионерам по возрасту, студентам высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических заведений, детям в возрасте от 6 до 14 лет и другим. Согласно Закону Украины «О железнодорожном транспорте», убытки от перевозок отдельных категорий граждан на льготных условиях должны компенсироваться за счет государственного или местного бюджетов в зависимости от того, каким органом власти принято такое решение.

