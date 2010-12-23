Свыше 100 млрд. долл. необходимо на финансирование транспортной отрасли до 2020 г.

Для развития транспортной инфраструктуры в соответствии с утвержденной правительством Украины национальной Транспортной стратегии до 2020 года необходимо привлечь более 100 млрд. долл. США.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, по подсчетам специалистов министерства, на развитие дорожной отрасли предполагается привлечь 55 млрд. долл., на реформирование железнодорожной отрасли - 17 млрд. долл., 13 млрд. - в сферу морского и речного транспорта, 15 млрд. - в авиацию.

Как отмечают в министерстве, Транспортной стратегией на период до 2020 года финансирование реализации инвестиционных проектов предполагается осуществлять на смешанной основе с привлечением собственных средств транспортных предприятий и бюджетных средств; средств местных бюджетов на цели, связанные с транспортным обслуживанием населения региона, предприятий и организаций; привлечением прямых инвестиций внутренних и внешних стратегических инвесторов; инвестиций на основе концессий и других источников.

По информации министерства, источники и конкретные объемы финансирования инвестиционных проектов отрасли будут конкретизироваться в рамках программ развития видов транспорта и дорожного хозяйства, которые будут разработаны во исполнение требований распоряжения правительства «Об одобрении Транспортной стратегии Украины на период до 2020 года ».

Напомним, Европейский Союз предоставит Украине 65 млн. евро на программу «Поддержка внедрения транспортной стратегии Украины». Подписание соответствующего соглашения о финансировании этой программы согласовано распоряжением Кабинета министров Украины от 15 декабря 2010 г. № 2264-р.

Эти средства предусмотрено направить на бюджетную поддержку в сфере транспорта и дорожного хозяйства.

Средства бюджетной поддержки будут поступать непосредственно в Государственный бюджет Украины распределенными траншами. Условием проведения этих выплат является достижение индикаторов внедрения программы, которые являются неотъемлемой частью соглашения.

Благодаря бюджетной поддержке в сфере транспорта и дорожного хозяйства ожидается достичь результатов в следующих пяти областях: внедрение институциональных реформ в транспортном секторе Украины; повышение уровня безопасности в транспортном секторе Украины; улучшение условий для развития транспортной инфраструктуры; улучшение движения транспортных потоков через Украину; улучшение административных возможностей для развития и внедрения национальной транспортной стратегии.

Общей целью реализации программы секторальной бюджетной поддержки является внедрение стратегических приоритетов развития транспортной отрасли, укрепление сотрудничества Украина - ЕС относительно приоритетов, определенных повесткой дня ассоциации Украина - ЕС и другими соглашениями Украины-ЕС в транспортном секторе.

Справка УНИАН. Распоряжением от 20 октября 2010 г. Кабинет министров Украины утвердил стратегию развития транспортной отрасли страны до 2020 года.

Цель принятия стратегии заключается в необходимости иметь целостный документ с определенными приоритетами развития транспортной сферы на долгосрочный период.

На основе этой стратегии будет разработан ряд целевых государственных программ развития с определением конкретных источников финансирования. Стратегия учитывает программные цели, выработанные Комитетом экономических реформ при Президенте Украины.

Целью стратегии будет модернизация транспортных предприятий, а также обновление парка подвижного состава во всех направлениях транспортной сферы.

