Введены в действие скидки на перегрузку нефти в морских портах

Министерство юстиции согласовало приказ Министерства транспорта и связи от 25 ноября №851 о введении скидок на оплату услуг по перегрузке нефти в морских портах в зависимости от объема ее поставок. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

Таким образом, отмечается в сообщении, отныне плата за использование причала при проведении перегрузки нефти и нефтепродуктов будет варьироваться от 0,9 до 1,8 долл. за тонну - в зависимости от объема переработки за квартал. Напомним, ранее эта плата составляла 1,8 долл., независимо от объемов.

В частности, согласно приказу, размещенному на сайте Верховной Рады, ставка составит 0,9 долл., если перевалка составит свыше 2,75 млн.тонн, 1 долл. - от 2,5 до 2,75 млн.т, 1,1 долл. - от 2,25 до 2,5 млн. т, 1,2 долл. - от 2 до 2,25 млн.т, 1,3 долл. - от 1,5 до 2 млн.т и 1,8 долл., если перевалка нефти в квартал составит до 1,5 млн.т.

При этом для Ренийского порта плата не меняется, напомним, она для этого порта была установлена отдельно и варьировалась от 1 до 1,3 долл. США в зависимости от способа погрузки.

Плата за использование причала для обработки внешнеторговых грузов оставлена на прежнем уровне - 1,8 долл. Такая же цена установлена на переработку сжиженного газа в Одесском, Ренийском и Ильичевском портах.

По прогнозам специалистов Укрморречфлота, внесение соответствующих изменений в сборник тарифов может привести к увеличению объемов переработки нефти и нефтепродуктов в 2011 году на 3,5 млн. тонн. Доходы при этом вырастут на 42,8 млн грн, а госбюджет получит 20,3 млн. грн.

Справка УНИАН. Приказом Министерства транспорта и связи от 25 ноября №851 внесены изменения в сборник тарифов на комплекс работ, связанных с обработкой грузов в портах Украины, утвержденный приказом Министерства транспорта Украины от 31.10.95 № 392.

